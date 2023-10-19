阿尼斯与甘查尔登记为印尼总统候选人

印度尼西亚首都雅加达特区前首长阿尼斯与前中爪哇省长甘查尔星期四（10月19日）向选举委员会递交文件，登记为明年总统选举的候选人。

路透社报道，54岁的阿尼斯（Anies Baswedan）在候选人登记开始当天就登记参加选举，与竞选搭档、印尼最大伊斯兰政党民族复兴党（PKB）主席穆海敏（Muhaimin Iskandar）一起递交选举文件。

印尼总统选举星期四开始接受参选申请。阿尼斯与穆海敏递交文件后数小时，前中爪哇省长甘查尔（Ganjar Pranowo）也和安全统筹部长马福德（Mahfud MD）一起递交申请文件。甘查尔在提交申请后，承诺会延续佐科的政策，阿尼斯则强调要带来改变。

甘查尔（左）和马福德10月19日递交申请文件后合影。（路透社）

彭博社报道，印尼总统选举的三个领头羊中，只有防长普拉博沃（Prabowo Subianto）还没有宣布副手人选和提交申请。他星期三（18日）晚上透露，副手人选必须在党高层召开会议讨论后才能敲定，但目前一些党内领导人不在国内。

印尼总统选举的登记工作将在10月25日截止。这个世界第四人口大国的总统选举，定于明年2月14日举行。外国投资者密切关注下一届政府会继续还是颠覆现任总统佐科的关键政策，包括建设耗资340亿美元（465.12亿新元）的新首都、推动陆上矿物加工。