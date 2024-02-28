美陆军削减逾2万职位 优先应对俄中威胁

一份新的美国陆军文件显示，美国国防部在专注于反恐打击20年后，正继续把重点转向对抗中国和俄罗斯的军事力量，同时削减2万4000个陆军职位。

《纽约时报》报道，美国陆军此次削减人员行动，与美国前总统特朗普任内推动的国防战略相符，强调俄罗斯和中国对美国日益强大的威胁，拜登政府在很大程度上也支持此国防战略。

在美国与阿富汗和伊拉克战争期间，美国陆军人数激增至近60万人。在阿伊战争尾声，随着美军返回驻地，陆军人数逐渐减少并趋于稳定。

另外，美国削减陆军也间接证实了近年来一直困扰美国陆军与其他军种的征兵问题。去年，美国海陆空三军未能实现征兵目标。陆军高官一直走访城市地区的大学校园，试图在新兵代表性不足的社区招募新兵。

报道引述的陆军新文件称，为陆军“瘦身”将“允许陆军缩小部队结构差距。美国陆军依设计可拥有49万4000名军人，而法律规定的现役兵力为44万5000人。文件称，美国陆军现在的现役兵力目标是47万人。

美国国防部官员说，有几个问题阻碍了征兵工作。他们说，有资格并有兴趣服役的美国年轻人比例有所下降。低失业率也意味着年轻人有其他选择。

国防部官员去年说，陆军计划在特种作战部队裁减约3000个职位。一名官员星期二（2月27日）说，这3000个职位为陆军将削减2万4000个职位的一部分。

近20多年来，美国军方司令和高级国防官员一直担心的问题是，美国专注于应对反叛乱战斗，会不会导致美国陆军在大国间爆发地面战争时措手不及。

但即使美国国防部继续把重点转移到大国威胁，去年10月7日哈马斯对以色列发动的突袭，以及以色列在加沙地带的报复行动引发的中东危机，仍凸显出五角大楼和军队必须同时兼顾两方面，而这种情况可能会持续多年。