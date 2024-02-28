纳瓦尔尼葬礼3月1日举行 妻子促欧盟调查普京

俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼的葬礼将于星期五（3月1日）在莫斯科南部的一座教堂举行。他的妻子纳瓦尔纳亚敦促欧洲政治家和官员调查普京及其盟友的资金在西方流动的情况。

综合路透社和法新社报道，纳瓦尔尼的发言人亚米什在X上发帖称，纳瓦尔尼的葬礼将于星期五下午2时（新加坡时间晚上7时）在莫斯科南部马里诺区的圣母圣像教堂举行，随后他将被埋葬在鲍里索夫公墓。

纳瓦尔尼的团队此前说，他们希望寻找一个大厅，让纳瓦尔尼的支持者有机会与他告别，但很难找到愿意举行这项活动的场地。

他的盟友日丹诺夫说：“在为3月1日的葬礼寻找教堂和大厅时，到处都拒绝给我们任何帮助。在一些地方我们被告知这是禁止的。”

“我们不在乎这个消息。阿列克谢需要被埋葬。为了有机会说再见，最好提前来。”

纳瓦尔尼于2月16日在北极流放地去世。他的母亲指责当局最初扣押儿子的遗体，试图勒索她为儿子举行私人葬礼，克里姆林宫称这一说法十分荒谬。

妻子担忧葬礼能否顺利进行

纳瓦尔纳亚星期三在斯特拉斯堡向欧洲议会发表讲话说，她不确定丈夫的葬礼是否会和平进行，也不确定警方是否会借机逮捕人。

她说：“普京是一个有组织犯罪团伙的头目。这包括投毒者和刺客，但他们只是傀儡。最重要的是与普京关系密切的人——他的朋友、同伙和黑手党资金的持有者。”

“所有人都必须打击犯罪团伙，是运用打击有组织犯罪的方法，而不是政治竞争。不是发表关切声明，而是在你们国家寻找那些帮助普京及其朋友藏匿金钱的律师和金融家这些黑手党同伙。”