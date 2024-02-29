美国发布行政命令 遏止敏感个资流向中俄

美国拜登政府星期三（2月28日）公布一项行政命令，禁止向中国和俄罗斯等国家传输基因组数据（genomic data），这是基于国家安全，保护美国人民个资。

路透社率先披露的这项命令，也将遏制美国人的地理位置、生物识别、健康和财务资讯向特定“受关注国家”大量传输。这些国家包括伊朗、朝鲜、古巴和委内瑞拉。

这项命令似乎将矛头对准华大基因等中国基因公司，禁止向相关国家传输任何数量的基因组数据。

白宫前国家安全委员会官员哈雷尔说：“这是白宫的因应方式，针对一系列非常具体聚焦中俄的安全威胁，包括华大基因等基因组公司构成的威胁。”

哈雷尔形容，基因组资讯是“极高风险数据，几乎不需要在中国处理这些数据”。

华大基因没有立即回应置评请求。

美国一直试图阻止美国人民个资流向中国，这是长达数年的贸易和技术战争的一部分。

美国国会也在考虑立法禁止联邦机构与中国华大基因集团和药明康德签订合同，这是阻止中国获取美国基因数据和个人健康资料的部分努力。

美国政府高级官员周二（27日）告诉记者：“中国和俄罗斯正从数据经纪人那里购买美国的敏感个人数据，利用这些数据从事各种邪恶活动，包括恶意网路活动、间谍活动和勒索。”

这些美国官员透露，通过数据经纪人购买数据目前在美国是合法的，这暴露了美国国家安全工具包的漏洞，“28日公布的行政命令目的是填补这个缺口”。