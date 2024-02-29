普京国情咨文讲话 强调政治团结

俄罗斯总统普京星期四（2月29日）面向国内精英发表年度国情咨文，强调政治团结是国家关键支柱，俄罗斯不允许任何外部势力干预俄罗斯内政。

新一届俄罗斯总统选举临近之际，普京在讲话中向议会两院议员、国家官员、军事指挥官和士兵介绍了乌克兰战争、俄罗斯核能力以及与西方关系的最新情况。

根据英国广播公司（BBC）转播，普京说，他接下来将专注于国内事项，并表明不允许任何人干预俄罗斯内政。他也重申，西方希望从内部瓦解俄罗斯。

他还重点强调对俄罗斯在乌克兰特别军事行动的支持，并称俄罗斯企业过去两年提供了数十亿元善款，国民也在为前线士兵输送物资，支持俄军的战斗。他对战场上的俄军战士表示感激，并号召全场默哀一分钟。

他说：“顿巴斯战争不是我们发动的。正如我多次说过的那样，我们将尽一切努力结束战争，铲除纳粹主义，完成特别军事行动的所有任务，保护我国公民的主权和安全。”

在战事方面，普京说：“（俄罗斯）武装部队的作战能力成倍增长。我们的部队牢牢掌握着主动权，战士们正满怀信心地向多个作战方向推进，解放新的领土。”

在谈到与西方关系时，普京说：“我们明白，西方正试图将我们拖入军备竞赛。他们想要拖垮我们，重演他们在上世纪80年代对苏联成功（实施）的把戏。”

“因此，我们的任务是发展国防工业综合体，从而提高国家的科学、技术和工业潜力”。他表明，俄罗斯须要尽可能合理地分配资源，建立高效的武装部队经济，让每笔国防开支都能发挥最大作用。

普京还说，莫斯科已准备好与美国就战略稳定问题进行对话，但拒绝接受任何强迫俄罗斯进行谈判的企图。俄罗斯的战略核力量处于全面备战状态，可以保证使用。

他也说：“我要强调的是，没有主权强大的俄罗斯，就不会有稳定的世界秩序。”