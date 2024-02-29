普京：西方若升级俄乌战争 将面临核战真实风险

俄罗斯总统普京在年度讲话中警告西方，如果西方国家将俄乌战争升级，就将面临核战争的真实风险。

法新社报道，普京星期四（2月29日）面向国内政治精英发表年度国情咨文讲话，他表明俄军士兵正在乌克兰推进，并警告西方，任何胆敢向乌克兰派兵的国家都将面临悲惨后果。“他们最终应该意识到，我们也拥有可以打击他们境内目标的武器。西方提出的一切，都会造成引发核武冲突的真正威胁，从而毁灭文明。”

法国总统马克龙本周早些时候说，为实现欧洲击溃俄罗斯的目标，不应排除向乌克兰派遣地面部队的选项。这一言论立刻遭到欧洲其他领导人的反对。

俄罗斯克里姆林宫发言人佩斯科夫之后回应称，说如果北约出兵乌克兰，俄罗斯与北约的冲突将不可避免。

西方领导人也曾多次批评普京放话使用核武器。普京去年签署法案，正式撤销对《全面禁止核试验条约》的批准，后来还曾警告说他准备使用核武器“并非虚张声势”，但最近几个月类似的言论似乎有所减少。

此外，美国近日声称俄罗斯准备在太空部署核武器，克宫对此予以驳斥，指责这是华盛顿的伎俩，旨在引诱莫斯科按照美方条件参与军备控制谈判。普京在星期四的讲话中也提到此事，并评论称，美国只是想在总统选举前向国民和其他人证明，它仍统治着世界。

普京也说，俄罗斯对与美国讨论核战略稳定问题持开放态度，但他也表示华盛顿对此类会谈没有真正的兴趣，而是更专注于对莫斯科的所谓目标提出虚假指控。