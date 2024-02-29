纳瓦尔尼盟友：灵车司机受威胁 不愿运送遗体

俄罗斯已故反对派领袖纳瓦尔尼的葬礼即将举行，但盟友称在寻找租用灵车时遭到身份不明者阻挠。

纳瓦尔尼的发言人雅尔米什（Kira Yarmysh）星期四（2月29日）在社媒平台X上发文说：“起初，我们不被允许租用殡仪馆来告别纳瓦尔尼。现在我们只能在教堂举行葬礼，而仪式人员告诉我们，没有任何一辆灵车同意把纳瓦尔尼的遗体运送到教堂。有不明身份的人给所有灵车供应商打电话，并威胁他们不要将纳瓦尔尼的遗体带到任何地方。”

另一位盟友日丹诺夫（Ivan Zhdanov）说，无论如何，纳瓦尔尼的团队都会加以应对并找到解决方案。

47岁的纳瓦尔尼2月16日在西伯利亚流放地的监狱中死亡，家属一个多星期后才获准认领他的遗体。按照团队计划，他将于星期五（3月1日）在莫斯科下葬，并在他曾居住的东南郊区教堂举行葬礼。

他的盟友承诺届时会在网上直播葬礼，并指责当局阻止他们为纳瓦尔尼举行民间追悼会。克里姆林宫则称，当局与此类安排无关。

俄罗斯当局已将纳瓦尔尼的支持者认定为受美国支持的极端分子，纳瓦尔尼去世后，莫斯科还曾逮捕多名悼念者，约150人被判处短期监禁。报道称，葬礼期间，俄罗斯警方可能也会出动大量警力，当局将根据抗议法驱散任何他们认为是类似政治示威的活动。

纳瓦尔尼是普京最激烈的批评者之一。他死后，一些西方领导人称普京应该承担责任，克宫则批评这些言论荒谬。欧洲议会星期四在一项由705个席位组成的议会中，以506票通过一份决议，表明普京个人对纳瓦尔尼的死亡负有刑事和政治责任。

议员也呼吁对纳瓦尔尼的死因进行独立、透明的国际调查。此外，议会还要求欧盟27个成员国加强对俄罗斯政治犯的支持，并继续支持俄罗斯的民主反对派。