G20财长会议联合公报流产

二十国集团（G20）金融领导人两天会议星期四（2月29日）闭幕，未能就联合声明达成一致，对以哈冲突和俄乌战争的分歧，掩盖了世界最大经济体为全球经济发展达成共识的努力。

路透社报道，G20财长和央行行长会议主办国巴西发布了一份主席声明摘要，而不是联合公报。印度去年担任G20轮值主席国也采取了类似策略，但印度仍争取到大部分G20成员谴责俄罗斯入侵乌克兰。

巴西星期四发布的摘要与路透社星期二（27日）看到的公报草案相符，内容提到“战争和冲突升级”带来的经济风险，但敦促各方在其他场合辩论这些课题。摘要也指全球经济“软着陆”的可能性更大，在不出现严重衰退的情况下，这有助于冷却通胀。

巴西财长哈达德向媒体说，一周前G20外长讨论地区冲突时出现分歧，“污染了”金融领域的谈判，破坏了G20财长会议争取共识的努力，导致联合公报流产。

两名知情人士说，由西方富裕国家和日本组成的七国集团（G7）支持将俄乌战争称为发生在乌克兰“领土上”的战争，俄罗斯则要求将这场战争称为发生在乌克兰“境内”的战争。

消息人士称，G7国家支持将加沙地带战争描述为“人道主义危机”，但没有提及以色列。

巴西官员试图将G7财长会议的重点放在经济合作，以解决气候变化和贫困等问题，但包括德国等国家推动发表的一份联合声明提及乌克兰和加沙地带的战争。