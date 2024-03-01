拜登吁特朗普勿挡国会减少移民过境计划

美国总统拜登呼吁前总统特朗普，协助解除被国会搁置的一项减少移民过境计划。

路透社报道，拜登和特朗普星期四（2月29日）不约而同走访边境。拜登到位于美墨边境的得克萨斯州布朗斯维尔（Brownsville）访问时，批评共和党人一味响应特朗普的号召，拒绝接受跨党派提出的收紧移民条例法案。

寻求第三次问鼎总统大位的特朗普，虽然深陷多起官司，但他在共和党初选中一路过关斩将，锐不可当，几乎笃定将在11月5日总统选举中与拜登再次对决。

民意调查显示，两人在11月这场极具分裂性的总统选举将势均力敌。

拜登在听取边境巡逻人员和其他人员的简报后说：“边境地区迫切需要更多资源。”

拜登说：“我要向特朗普先生说，与其告诉国会议员阻止这项立法，你不如和我一起，或者说我们两人一起告诉国会，通过这项获得两党支持的安全法案。”

拜登也警告说，他要让人们知道，政府无作为的原因。

特朗普星期四也到得州访问，在里奥格兰德城（Rio Grande）与共和党籍得州州长阿博特会面后，在伊格尔帕斯（Eagle Pass）的谢尔比公园（Shelby Park）发表讲话。近几个月非法入境者给当地带来重大问题。

特朗普列举移民在美国犯下的种种罪行，将边境问题称为“战争”，还说“这是过去三年拜登带来的入侵”。这是特朗普使用煽动性语言的最新例子。

特朗普也承诺，重回白宫后，他将恢复自己任内推动的一些政策，包括把移民“留在墨西哥”，这项计划规定一部分移民在等候美国入境申请期间，必须留在墨西哥境内。