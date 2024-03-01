美太空司令：中国正以惊人速度开发太空军力

美国太空司令部负责人说，中国正在以“惊人速度”发展太空军事能力，以对抗美国在轨卫星，并提高其监视和瞄准地球上力量的能力。

彭博社报道，美国太空司令部司令怀廷（Stephen Whiting）星期四（2月29日）在参议院军事委员会的听证会说，美国的这个最大战略挑战者正在寻求开发先进太空武器，并在卫星气象学、载人航天和机器人太空探索方面取得进展。

怀廷在这个关于未来军事预算优先事项的听证会上发出的警告，凸显出华盛顿聚焦在中国，把中国视为最大的经济和安全威胁，这种地缘政治竞争态势在特朗普任内加剧，并在拜登上任后延续。

怀廷在他事先准备的书面讲稿中说，中国的卫星数量自2018年以来增加了两倍多，达到359颗；一些新部署的卫星或能够成为扰乱美国资产的武器。他说，北京还在开发“高超音速飞行器”等先进太空武器，以突破传统的导弹预警和防御系统。

怀廷也重点关注俄罗斯，称俄罗斯由于乌克兰战争而失去的常规军事进攻能力将很难恢复，并迫使莫斯科“更加依赖核武、网络和太空能力，包括颠覆性技术”，这些能力可能会成为俄罗斯“ 实现战略目标的不对称途径。”

中国本周早前公布了大幅加快今年太空任务预期进度的计划，预计今年将实施创纪录的100次发射任务，稳坐全球第二活跃的太空发射者地位，仅次于美国亿万富豪马斯克的太空探索技术公司（SpaceX）。