外媒：法国德国首脑军援乌克兰态度存分歧

彭博社分析称，从法国总统马克龙和德国总理朔尔茨近日在巴黎举行的欧洲领导人峰会上的发言，可看出两国首脑在军援乌克兰的态度上存在分歧。

报道称，一些官员们说，马克龙本周早些时候，暗示或在乌克兰部署军队是故意含糊其辞，意在给俄罗斯军事规划者制造不确定性。不过，一名知情官员称，马克龙的信息与朔尔茨办公室发布的“明确意愿”背道而驰。

朔尔茨很快就公开反驳了马克龙的立场，断然排除欧洲国家出兵的可能性。

分析称，两国首脑在军援态度上的分歧，凸显他们长期存在共事困难。此外，他们的工作风格也不同，显示合作不畅的影响持续外溢，或对俄乌战争造成不利影响。

一名不愿透露姓名的法国官员透露，在马克龙眼中朔尔茨是一名缺乏勇气和雄心的领导人，眼光不够长远。因此，两人从一开始就不来电。

朔尔茨的亲密助手也承认两人合不来。马克龙在柏林被视为君主式的人物，更擅长抛出宏伟愿景，却不会将愿景做到实处。这也意味着马克龙不受柏林欢迎。

分析称，马克龙在巴黎会议后发表讲话时，向在战争前夕表示只会向乌克兰提供“头盔和睡袋”的盟友发出呼吁，以此挖苦德国。

这些评论让朔尔茨很恼火，因为自德国向乌克兰捐赠头盔后，就已成为仅次于美国，向乌克兰提供军事援助的第二大捐赠国，尽管其小心避免通过派兵或提供最先进武器，把北约盟友拖入战争。

另一名与会者说，马克龙说他希望展示团结，消除对乌克兰是否有能力抵抗的怀疑。

但这种团结很快就破裂了，部分原因是欧洲两大经济体领导人之间的分歧。

德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）说，分歧不在马克龙和朔尔茨之间，而是这名法国总统和大部队之间，其他领导人认为他的言论出格了。

黑贝施特赖特补充称：“尽管如此，虽然朔尔茨和马克龙个性截然不同，但他们相处得很好，并且彼此信任。”