法国部长：巴黎臭虫恐慌为俄炒作“假信息”所致

法国一名部长说，去年秋天，与俄罗斯“虚假信息”活动相关的社交媒体账号人工放大巴黎臭虫恐慌，使这则报道登上全球头版新闻。

路透社报道，法国负责欧洲事务部长巴罗特（Jean-Noel Barrot）星期五（3月1日）接受TF1电视台访问时说：“有关臭虫问题的讨论，很大程度是被与克里姆林宫有关联的社媒账号放大，他们甚至把乌克兰难民和臭虫传播错误的联系起来。”

一些社媒用户发布了法国高速列车和巴黎地铁上的臭虫视频后，法国与外国媒体包括路透社都进行了广泛报道，引发了恐慌。

巴黎副市长呼吁政府在今年夏季巴黎奥运会之前协助消灭城里的臭虫。一些学校暂时停课关门，当局也对地铁和火车车厢进行了彻底的检查。但当局说，没有发现任何异常的臭虫肆虐迹象。

当被问及政府是否认为臭虫恐慌是俄罗斯社媒账号一手策划时，巴罗特不置可否，但他指虚假信息“放大了”人们对臭虫问题的担忧，目的是引起人们的不安。

他说，过去两年，自俄乌战争爆发以来，俄罗斯的网络攻击和虚假信息活动变本加剧。

巴罗特说：“我们之所以知道这点，是因为我们在2021年创建了数码监管机构Viginum。”

Viginum的任务是应对外国数码干预，侦察旨在破坏法国舆论稳定与削弱公众对乌克兰支持的行为。