乌俄以无人机互袭 圣彼得堡公寓楼疑遭无人机击中

俄罗斯对乌克兰南部和东部展开无人机袭击，据报道导致至少三人死亡，同时疑似有一架无人机袭击了距离边境数百英里的俄罗斯圣彼得堡的一栋住宅楼。

彭博社报道，乌克兰防空部门称，击落了从俄罗斯领土和俄罗斯占领的克里米亚发射的17架“见证者”“Shahed”型无人机中的14架。这些无人机集中在乌克兰黑海沿岸的敖德萨（Odesa），以及东北部的哈尔科夫（Kharkiv）和苏梅（Sumy）地区。

乌克兰总统泽连斯基星期六（3月2日）在社交媒体平台X上说，其中一架无人机击中敖德萨的一栋住宅楼，摧毁18套公寓，造成至少两人死亡、八人受伤，包括一名儿童。救援工作仍在继续。

泽连斯基说：“我们需要合作伙伴提供更多的防空能力。乌克兰的防空系统必须得到加强，才能有效保护我们的人民。”

3月2日的视频截图显示，俄罗斯第二大城市圣彼得堡一栋建筑物的外墙受损，地面上有碎玻璃等碎片。（路透社）

另据当地媒体报道，在圣彼得堡（Saint Petersburg），一栋公寓楼疑似遭一架无人机撞入，并传出一声巨响。这座俄罗斯第二大城市距离俄乌边境约1000公里（约620英里）。

路透社在现场拍摄的视频显示，一栋建筑物的外墙受损、窗户炸毁、阳台受损，地面上有碎玻璃等碎片。

圣彼得堡州长别格洛夫（Alexander Beglov）在社交媒体Telegram上说，在该市东北部的袭击造成的损害轻微，但他未证实是否为无人机袭击。国际文传通讯社引述卫生部门官员的话报道说，一名92岁的妇女因精神紧张入院治疗，另有五人就医。乌克兰尚未对此事发表评论。