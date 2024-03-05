普拉博沃承诺政权将顺利过渡 推动国企私有化

预计将在今年迟些时候成为印度尼西亚新总统的普拉博沃说，政权移交过程将“非常顺利”，他也承诺让国有企业私有化，但关键经济领域仍由政府控制。

路透社报道，非官方计票结果显示，现为印尼国防部长的普拉博沃以巨大优势赢得2月14日的印尼总统选举。普拉博沃星期二（3月5日）出席一投资论坛时说，他相信未来四五年内，印尼每年的经济增长率可以达到8%。

他说，虽然政府可以继续监管和规划国家战略领域的政策，但应该让私营领域蓬勃发展并发挥主导作用。

普拉博沃说：“也许我们必须制定计划，让多家国有企业私有化。由国家负责监管和监督，并制定战略领域决策。”

他说：“我不认为所有经济领域都得由政府一把抓……我们必须允许私营领域扮演更主导的角色。”

银行、电信、建筑和采矿等国有企业目前是印尼经济的重要支柱。

即将卸任的佐科大力推动印尼基础设施现代化。普拉博沃承诺上任后将继续推行佐科的政策，并透露，他的目标是通过扩大税基来显著提高税率，但不一定是提高税收。

普拉博沃也说，政府可能将财政缺口占国内生产总值（GDP）的比率从2023年的不到2%扩大至2.8%，但这仍在印尼3%法定财政赤字上限的范围内。

普拉博沃此前有关可能提高印尼债务与GDP比率的谈话曾引发关注，投资者因此一直在密切留意他的财政计划。评级机构警告，他提出的学校免费午餐计划可能扩大印尼赤字。