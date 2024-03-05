通过不安全线路参会 德国称军方录音泄露为个人问题

德国国防部长皮斯托里乌斯星期二（3月5日）说，一名参与者错误地通过不安全线路加入了军方高层关于俄乌战争的会议，导致信息被俄罗斯拦截，德国通信系统并未受到损害。

路透社报道，皮斯托里乌斯在介绍本次军事泄密的初步调查结果时说，俄罗斯很可能通过广泛的监视偶然拦截了德国高级官员之间的讨论。

俄罗斯媒体上星期发布了德国官员在Webex平台上举行的一场会议的录音，讨论了向乌克兰运送武器，以及基辅可能对克里米亚一座桥梁进行袭击的问题。

“我们的通信系统没有受到损害，空军通话之所以能够被录音，是因为个人的操作失误。”

皮斯托里乌斯介绍说，该参与者是从新加坡加入的会议，当时他正在那里参加航展，这使其成为俄罗斯安全部门的目标。德国仍在调查通话中是否提及不应在Webex上讨论的问题。

皮斯托里乌斯称，俄罗斯泄露录音的目的是为了在德国以及该国与其盟友之间制造分裂。

当被问及泄密事件是否会影响与会的空军参谋长格哈茨的职位时，皮斯托利斯说，如果调查没有进一步的消息，“那么我不会为了普京的把戏牺牲我最好的军官之一，格哈茨不是从新加坡加入会议的人”。

皮斯托里乌斯说，德国将采取措施，确保此类事件不会再次发生，他已与盟友的同行进行交谈，他们表达了对德国的持续信任。