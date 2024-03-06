纳瓦尔尼妻子呼吁俄罗斯人在选举日抗议

俄罗斯已故反对派领导人纳瓦尔尼的妻子纳瓦尔纳亚星期三（3月6日）呼吁俄罗斯人在选举日当天在投票站外排长队抗议总统普京。

法新社报道，在YouTube视频中，纳瓦尔纳亚说，人们可以尝试让投票站超载的举措。她说：“我们需要用选举日来表明我们在这里，而且我们人数众多。”

“我们需要在同一天的同一时间一起去投票站：3月17日中午12时。接下来做什么？你可以选择。你可以投票给除了普京之外的任何候选人。你可以破坏你的选票。你可以在选票上写下大写的‘NAVALNY’。”

纳瓦尔纳亚称即将举行的总统竞选是一场“骗局”，普京将“起草他想要的任何结果”，但投票日的反对可能会吓到克里姆林宫。

纳瓦尔尼本人去世前在狱中发表的最后一篇帖子中也支持了这一提议，组织者称其为“反对普京的正午”。提议的支持者希望这是俄罗斯人抗议克里姆林宫的合法且安全的方式。

纳瓦尔纳亚还说，自纳瓦尔尼下葬以来，数千人涌上街头，带着鲜花和贡品前往纳瓦尔尼的坟墓，她从照片中看到了希望。

她称已故丈夫的支持者是“我们国家最勇敢、最诚实的人”，这证明俄罗斯国内对克里姆林宫的强烈反对。

“这些天我看到了如此多的温暖、善良和团结。这正是我们与坐在克里姆林宫的人们的区别。他们对过去、战争、导弹和卑鄙的谋杀有崇拜。我们有同样的爱、支持和对未来的信心。”