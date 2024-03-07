俄高级军官：俄乌战争可能升级为欧洲战争

俄罗斯军方高级官员警告，乌克兰冲突可能升级为欧洲的全面战争，俄军卷入新冲突的可能性正在大幅增加。

路透社引述俄新社星期四（3月7日）报道，俄罗斯总参谋部军事学院院长扎鲁德尼茨基（Vladimir Borisovich Zarudnitsky），在俄罗斯国防部刊物《军事思想》撰文发表上述评论。据俄新社报道，他在文中指出：“不能排除乌克兰冲突升级的可能性，即从对抗俄军的‘代理部队’参与者的增加，升级成欧洲的大规模战争。”

“对我国构成军事威胁的主要来源，是美国和其盟友的反俄政策。他们正在实施新型混合战争，以各种可能的方式削弱俄罗斯，限制俄主权并破坏俄领土完整。”

他也表明：“我国被有目的地卷入新军事冲突的可能性正在大大增加。”

乌克兰战争引发1962年古巴导弹危机以来，俄罗斯与西方国家关系的最严重恶化。俄总统普京警告称，如果西方国家向乌克兰派兵，就有可能挑起核战争。

俄乌战争已持续两年，乌军去年春夏发起的反攻未能收获理想战果。扎鲁德尼茨基作上述发言之际，乌军在乌克兰境内阵地接连失守，俄军在战场重夺主动权，而西方正争相为乌军提供更多武器和资金。

俄新社称，扎鲁德尼茨基主张对俄罗斯组织军事和安全的方式进行一系列改革，包括更加重视依靠友好国家来确保俄罗斯自身安全，并围绕俄罗斯国防需求巩固整个俄罗斯社会。