俄当局召见美国大使 抗议干涉俄内政

俄罗斯召见美国大使并威胁驱逐美国外交人员，以抗议华盛顿干涉俄罗斯内政。

法新社报道，俄罗斯外交部星期四（3月7日）召见了美国驻俄罗斯大使，并在一份声明中说：“干涉俄罗斯联邦内政的企图，包括通过颠覆行动以及在选举和特别军事行动中传播假消息的行为，都将受到坚决果断的遏制。”

声明称，对这些干涉内政行为的报复，可能包括驱逐参与此类行动的美国大使馆官员。

俄外交部称已经告知美国大使特雷西（Lynne Tracy），华盛顿必须停止资助三个非营利教育组织，因为这些组织正在宣扬“与俄罗斯社会格格不入的态度和价值观”。

俄外交部点名的三个组织为：美国国际教育委员会（American Councils for International Education）、非盈利非官方的实习和教育机构Cultural Vista、国际教育协会（Institute of International Education）。

近两年来，俄罗斯和美国关系跌至数十年来的最低点，双方互相驱逐数十名外交官。同时，莫斯科将西方支持的非政府组织和民社团体视为敌对、反俄势力，经常指责它们培养潜在革命者。

俄罗斯总统普京多次指责美国试图干涉俄罗斯内政。在华盛顿揭露俄罗斯干预美国2016年总统选举后，这些指控进一步升级。