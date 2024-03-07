伊斯兰国分子欲袭莫斯科犹太教堂 遭俄当局击毙

俄罗斯当局击毙欲对莫斯科犹太教堂实施恐怖袭击的伊斯兰国武装分子。

路透社引述俄罗斯媒体报道，俄罗斯联邦安全局星期四（3月7日）说，一个位于莫斯科西南部卡卢加（Kaluga）的伊斯兰国（IS）组织，一直计划在莫斯科一座犹太教堂内射杀犹太教徒。联邦安全局对该组织成员采取行动，“恐怖分子在被捕期间对安全局官员进行武装抵抗，结果被还击压制。”

安全局发现并查获枪支、弹药以及用于制造简易爆炸装置的部件。俄罗斯红星电视台发布一段安全局行动视频，画面显示一间房屋内有两句具尸体，旁边还有搜查过程中发现的枪支、弹药和刀具。

安全局没有透露此次行动中有多少人死亡。报道称，这些武装分子是伊斯兰国组织阿富汗分支的成员，但没有披露他们的国籍身份。

本月早些时候，俄罗斯联邦安全局称，在回教徒占多数的印古什（Ingushetia）南部地区打死六名疑似伊斯兰国武装分子。

以哈冲突爆发后，世界多地的回教徒和犹太群体之间关系紧张，多国爆发相关示威或发生仇恨暴力事件。

在俄罗斯，回教徒和犹太社区之间有时发生对峙。去年10月，一架飞机从以色列特拉维夫抵达俄罗斯回教徒聚居的高加索地区达吉斯坦（Dagestan），反以和反犹群体在机场停机坪抗议。