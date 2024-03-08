鲍威尔：美联储距离降息信心“已不远”

美国联邦储备局主席鲍威尔说，美联储距离降息的信心“已不远”。

综合彭博社和路透社报道，鲍威尔星期四（3月7日）在回答参议院银行委员会的提问时说：“我认为我们正处在一个适当的时机。我们等待的是对通胀可持续保持在2%更有信心，当我们有了这个信心，而我们距离信心已不远，开始放松货币政策将是适当的，这样就不会导致经济陷入衰退。”

鲍威尔的这番讲话，显示他有信心近期高于预期的通胀数据和其他强劲的经济数据，不会干扰去年物价持续下降的趋势。人们对未来几个月将开始降息的预期变得更强。

鲍威尔星期三（6日）告诉众议院金融服务委员会：“如果经济大体按照预期发展，那么今年某个时候开始放松政策限制可能是适当的。”但他也说：“经济前景存在不确定性，我们无法保证实现2%通胀目标的持续进展。”

相较于鲍威尔，欧洲央行行长拉加德星期四提供了更具体的利率指引，她暗示可能在6月降息。欧洲央行的最新预测显示，通胀将在2025年达到2%的目标，但拉加德说，她和她的同僚对降息还没有“足够的信心”。

拉加德在法兰克福说：“我们显然需要更多证据、更多详情。我们知道这些数据将在未来几个月内公布。4月我们会知道多一些，但到6月会知道更多。”