印尼苏岛洪灾与山体滑坡致十人死亡 八座桥梁倒塌

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更新 / 2024年3月9日 7:34 PM
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发布 / 2024年3月9日 7:00 PM
印尼西苏门答腊省巴东帕里亚曼县在连日的大雨后发生山洪和山体滑坡。3月8日的照片显示，救援队在一处滑坡灾区执行搜救任务。（法新社）
印尼西苏门答腊省巴东帕里亚曼县在连日的大雨后发生山洪和山体滑坡。3月8日的照片显示，救援队在一处滑坡灾区执行搜救任务。（法新社）

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印度尼西亚苏门答腊岛发生山洪和山体滑坡，当地官员星期六（3月9日）说，至少10人死亡，另有10人失踪。

法新社报道，暴雨引发的洪水和山体滑坡，导致西苏门答腊省佩西西尔·色拉丹县（Pesisir Selatan regency）约4万6000人疏散到临时避难所。

当地减灾机构代理负责人多尼·尤斯里扎尔（Doni Yusrizal）说：“已发现10人死亡。”他补充道，恶劣的天气阻碍了搜寻10名失踪人员工作的进行。

多尼说：“截至今天早上，仍然下雨，一些通道交通中断，很难通过。”他还说，救援队正在使用船只来帮助灾区民众脱困。

声明称，至少有14栋房屋被倾泻的山体掩埋，2万多栋房屋被洪水淹没，八座桥梁倒塌。

据减灾机构的声明，在西苏门答腊岛的巴东帕里亚曼县（Padang Pariaman regency），星期四至星期五的大雨导致河流泛滥，引发洪水和山体滑坡，造成至少三人死亡。

印尼在雨季容易发生山体滑坡，而一些地方的森林砍伐又加剧了这一问题，长时间的暴雨导致一些地区发生洪水。

12月，苏门答腊岛多巴湖（Lake Toba）附近的山体滑坡和洪水冲毁了数十栋房屋，摧毁了一家酒店，造成至少两人死亡。

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