印尼苏岛洪灾与山体滑坡致十人死亡 八座桥梁倒塌

印度尼西亚苏门答腊岛发生山洪和山体滑坡，当地官员星期六（3月9日）说，至少10人死亡，另有10人失踪。

法新社报道，暴雨引发的洪水和山体滑坡，导致西苏门答腊省佩西西尔·色拉丹县（Pesisir Selatan regency）约4万6000人疏散到临时避难所。

当地减灾机构代理负责人多尼·尤斯里扎尔（Doni Yusrizal）说：“已发现10人死亡。”他补充道，恶劣的天气阻碍了搜寻10名失踪人员工作的进行。

多尼说：“截至今天早上，仍然下雨，一些通道交通中断，很难通过。”他还说，救援队正在使用船只来帮助灾区民众脱困。

声明称，至少有14栋房屋被倾泻的山体掩埋，2万多栋房屋被洪水淹没，八座桥梁倒塌。

据减灾机构的声明，在西苏门答腊岛的巴东帕里亚曼县（Padang Pariaman regency），星期四至星期五的大雨导致河流泛滥，引发洪水和山体滑坡，造成至少三人死亡。

印尼在雨季容易发生山体滑坡，而一些地方的森林砍伐又加剧了这一问题，长时间的暴雨导致一些地区发生洪水。

12月，苏门答腊岛多巴湖（Lake Toba）附近的山体滑坡和洪水冲毁了数十栋房屋，摧毁了一家酒店，造成至少两人死亡。