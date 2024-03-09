峇迪航空正副飞行员在飞航途中睡着 印尼政府展开调查

印度尼西亚峇迪航空公司一个航班的正副飞行员在飞航途中睡着，交通运输部星期六（3月9日）宣布，将对此事展开调查。

法新社引述国家安全交通部的初步报告说，1月25日从东南苏拉威西省（Sulawesi）飞往首都雅加达的峇迪航空公司（Batik Air）航班上，正副驾驶员同时睡着了约28分钟。

此事导致一系列导航错误，但他们驾驶的空中客车A320型飞机上的153名乘客和四名空乘人员，在2小时35分钟的飞行中安然无恙。

航空运输局总监克里斯蒂（M. Kristi Endah Murni）说，交通部就此事“强烈谴责”峇迪航空公司，并呼吁航空公司更加关注机组人员的休息时间。

克里斯蒂在声明中说：“我们将对印尼的夜间飞行运营进行调查和审查，着重查清峇迪航空和所有航班运营商的疲劳风险管理。”

峇迪航空星期六发布的声明说，公司“按照充分的休息政策运营”，并且“致力于实施所有安全建议”。声明还说，涉及1月25日事件的飞行员已暂时停职。

交通部在2月底把此事的报告上传至官网。报告称，飞机起飞约半小时后，机长向副机长请求休息一段时间，副机长随后接过了飞机的指挥权，但也无意中睡着了。报告提及，副驾驶得帮忙妻子照顾一个月大的双胞胎孩子。

在副驾驶最后一次发出信息后几分钟，雅加达的区域控制中心试图联系飞机，但没有收到任何答复。

最后一次信息传输后28分钟，机长醒来，发现副机长睡着，而且飞机偏离航道。他叫醒同事后，回复了来自雅加达的电话并把飞机调回正确的飞行路线。飞机安全着陆。

调查人员只说，飞机的正副飞行员都是印尼人，年龄分别为32岁和28岁。