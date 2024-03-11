印尼旅游部长：与新加坡探讨合作举办大型国际活动

新加坡和印度尼西亚的官员近日在会晤中，共同探讨了两国未来在印尼合作举办世界级音乐会和其他国际活动的机会。

据印尼国家通讯社安塔拉通讯社（Antara）报道，印尼星期天（3月10日）发布官方声明说，印尼旅游与创意经济部长桑迪亚加（Sandiaga Uno）和新加坡永续发展与环境部长傅海燕就两国合作操办大型国际活动进行了讨论。

桑迪亚加说，国际音乐会和国际活动具有巨大的经济潜力，新加坡近期成功操办美歌坛天后泰勒丝的巡回演唱会就已证实了这背后的巨大经济效益，因此两国应在这一方面进行合作。“最近在新加坡举办的演唱会促进了新加坡的经济发展，因为演唱会观众在新加坡的消费是普通游客的五倍。”

桑迪亚加还透露，印尼政府正在筹备旅游基金，为印尼旅游业和创意经济参与者提供资金和鼓励。他说：“激励措施不仅限于音乐会，还将用于举办文化或体育活动。”

除了推出激励措施，桑迪亚加还说，印尼的政府机构也将支持基础设施的建设、许可证数字化以及开发人力资源。此外，印尼政府还将努力消除“黄牛”问题，以提高印尼在东南亚国家举办国际赛事的地位。

桑迪亚加说：“我们相信，有了一站式许可证系统或许可证数字化系统，主办方在申请许可证时将不会遇到任何困难，花费也会减少。这一机制还将减少繁琐的程序，让售票系统更加透明。”