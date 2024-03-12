不满天主教宗“白旗”言论 乌克兰召见梵蒂冈大使

天主教教宗方济各建议乌克兰应考虑对俄罗斯举起“白旗”，乌克兰就此召见了梵蒂冈驻基辅大使。

乌克兰愤怒地否定了方济各主张乌克兰同俄罗斯谈判的建议，并发誓“永远”不向莫斯科投降。

法新社报道，乌克兰外交部在社交媒体上说，由于教宗方济各的声明，梵蒂冈驻乌克兰大使库尔博达斯（Visvaldas Kulbodas）应邀到乌克兰外交部。外交部告知库尔博达斯，乌克兰政府对教宗发表的“白旗”言论感到失望。

外交部说，教宗的的言论“鼓励他们（俄罗斯）进一步无视国际法”。声明补充说：“罗马教廷领导人应该向国际社会发出信号，号召他们立即团结起来，确保正义战胜邪恶，并向袭击者发出呼吁，而不是受害者。”

87岁的教宗在瑞士广播机构RSI上星期六（3月9日）播出的采访中说：“我相信，最坚强的是那些能看清形势、为人民着想、有勇气举白旗进行谈判的人。”

乌克兰外交部长库列巴强调乌克兰的国旗是黄蓝色的。图为库列巴于3月8日参加在立陶宛外交部举行的会议后出席联合新闻发布会。（法新社）

这些言论激起了基辅的愤怒。这并不是乌克兰第一次因教宗的言论而愤怒。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）星期天（10日）在社交媒体X上写道：“我们的国旗是黄蓝色的……我们与这面旗帜生死与共，并将举着它走向胜利。我们永远不会再举起任何其他旗帜。”

彭博社报道，库列巴敦促梵蒂冈避免重复他所称的“20世纪上半叶的策略”。