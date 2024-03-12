不满天主教宗“白旗”言论 乌克兰召见梵蒂冈大使

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更新 / 2024年3月12日 11:40 AM
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发布 / 2024年3月12日 11:35 AM
天主教教宗方济各主张乌克兰同俄罗斯谈判的言论激起乌克兰的怒火。图为方济各于3月9日在梵蒂冈圣彼得大教堂主持弥撒。（法新社）
天主教教宗方济各主张乌克兰同俄罗斯谈判的言论激起乌克兰的怒火。图为方济各于3月9日在梵蒂冈圣彼得大教堂主持弥撒。（法新社）

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天主教教宗方济各建议乌克兰应考虑对俄罗斯举起“白旗”，乌克兰就此召见了梵蒂冈驻基辅大使。

乌克兰愤怒地否定了方济各主张乌克兰同俄罗斯谈判的建议，并发誓“永远”不向莫斯科投降。

法新社报道，乌克兰外交部在社交媒体上说，由于教宗方济各的声明，梵蒂冈驻乌克兰大使库尔博达斯（Visvaldas Kulbodas）应邀到乌克兰外交部。外交部告知库尔博达斯，乌克兰政府对教宗发表的“白旗”言论感到失望。

外交部说，教宗的的言论“鼓励他们（俄罗斯）进一步无视国际法”。声明补充说：“罗马教廷领导人应该向国际社会发出信号，号召他们立即团结起来，确保正义战胜邪恶，并向袭击者发出呼吁，而不是受害者。”

87岁的教宗在瑞士广播机构RSI上星期六（3月9日）播出的采访中说：“我相信，最坚强的是那些能看清形势、为人民着想、有勇气举白旗进行谈判的人。”

乌克兰外交部长库列巴强调乌克兰的国旗是黄蓝色的。图为库列巴于3月8日参加在立陶宛外交部举行的会议后出席联合新闻发布会。（法新社）

这些言论激起了基辅的愤怒。这并不是乌克兰第一次因教宗的言论而愤怒。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）星期天（10日）在社交媒体X上写道：“我们的国旗是黄蓝色的……我们与这面旗帜生死与共，并将举着它走向胜利。我们永远不会再举起任何其他旗帜。”

彭博社报道，库列巴敦促梵蒂冈避免重复他所称的“20世纪上半叶的策略”。

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