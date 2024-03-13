纳瓦尔尼助理在立陶宛遭人用锤子袭击

已故俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼的多年助理沃尔科夫（Leonid Volkov），在立陶宛首都维尔纽斯遭人以锤子袭击。

路透社报道，纳瓦尔尼前发言人亚尔米什（Kira Yarmysh）星期二（3月12日）在社媒平台X说：“沃尔科夫刚在他的住所外遭人袭击。有人打破了他的车窗并向他的眼睛喷射催泪气体，施袭者接着用锤子攻击了他。”

亚尔米什还上载了几张照片，显示沃尔科夫的额头有瘀伤，一条腿受伤流血，照片还显示一辆汽车的车窗和车门受损。

立陶宛外交部长、执政党党魁兰茨贝吉斯（Gabrielius Landsbergis）称此次袭击“令人震惊”。他在X写道：“一定要向施袭者追究问责。”

立陶宛警方说，有人报案，指一名男子在住家外被人袭击，他们正在进行调查。

沃尔科夫的房子位于维尔纽斯北部郊区。星期二深夜，警方封锁了他住家附近的一片松树林，执法人员带着警犬和手电筒在附近搜索。

纳瓦尔尼2月16日在北极流放地监狱突感不适后身亡，纳瓦尔尼的母亲说，俄罗斯当局一直扣押着他的遗体，施压她为纳瓦尔尼举行“秘密”葬礼，克里姆林宫指她的指控“荒谬”。

纳瓦尔尼的葬礼拖到3月1日才在莫斯科南部的一座教堂举行，过后安葬在鲍里索夫公墓。

对于纳瓦尔尼的突然死亡， 美国、英国和联合国指俄罗斯总统普京“负有责任”。