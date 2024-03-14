普京促民众参与大选投票 展现爱国精神

俄罗斯将于本周末举行大选，总统普京呼吁俄罗斯人在选举中投票。

法新社报道，俄乌战争进入第三年之际，长期在位的普京正在争取再获六年任期。他在星期四（3月14日）的电视讲话中对俄罗斯人说：“我深信，你们知道我们的国家正在经历一个多么艰难的时期、我们在几乎所有领域都面对着何其复杂的挑战。”

“为了继续有尊严地应对这些挑战并成功克服困难，我们要继续保持团结和自信。”

特工出身的普京2012年第三次当选总统，后来成功连任至今。如果他在3月15日至17日的竞选中获胜，他将能够至少留任到2030年。

他在讲话中说：“让我坦诚地说吧，如今参与选举（投票），是爱国情感的体现。

“我们在前线的战士也将参加投票，他们表现出了勇气和英雄主义，保卫祖国，参与选举，为我们所有人树立了榜样。”

这次选举投票正值普京信心高涨之际。近期，俄罗斯军队在乌克兰战场取得战果，而普京最尖锐的批评者纳瓦尔尼上个月在北极流放地的监狱中去世。外界普遍认为，普京在这次选举中可谓没有阻碍。

俄罗斯此前表明，乌克兰四个俄占领土以及俄罗斯2014年吞并的克里米亚半岛也将举行投票。普京在讲话中对此表示欢迎。

乌克兰外交部星期四晚些时候说，俄罗斯在顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松以及克里米亚半岛举行选举投票是非法和无效的，乌克兰敦促国际伙伴不要承认选举结果。

乌外交部同时强调，俄罗斯在上述区举行选举活动，再次表明莫斯科继续公然无视国际法准则和原则。