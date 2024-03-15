俄罗斯总统选举投票正式开始

位于俄罗斯领土最东端的堪察加边疆区、楚科奇自治区等地的投票站于星期五（3月15日）上午8时开放，2024年俄总统选举投票正式开始。

新华社报道，据俄中央选举委员会公布的数据，约有1亿1000万俄罗斯公民具有选举权，其中超过180万人常年居住在国外。俄为此次选举设立了9万多个投票站，各投票站分别于15日至17日的上午8时至晚上8时开放。

俄罗斯地跨多个时区，堪察加边疆区和楚科奇自治区等是最早开始投票的地区，位于俄领土西端的加里宁格勒州的投票站开始投票的时间最晚。

在俄罗斯一些偏远和交通不便地区、边防哨所、远洋轮船以及部分境外地区，总统选举投票已于2月25日至3月14日提前举行。此次选举首次引入远程电子投票方式，20多个地区的选民可在1月29日至3月11日递交远程电子投票申请。

四候选人参加总统选举

共有四名候选人参加此次总统选举，包括俄现任总统普京、俄自由民主党的斯卢茨基、俄联邦共产党的哈里托诺夫和俄新人党的达万科夫。

根据俄总统选举规则，在选举中获得50%以上选票者当选总统。如果候选人有两名以上，而其中任何一人都未能当选，中央选举委员会将宣布对得票领先的两名候选人进行第二轮投票，在第二轮投票中得票高者当选总统。俄中央选举委员会将不晚于3月28日确认此次总统选举结果，并在选举结果确认后3日内予以公布。