马克龙：欧洲要和平就必须做好战争准备

法国总统马克龙说，如果欧洲要和平，那就应该为战争做好准备。

路透社报道，马克龙在星期四（3月14日）一个主要针对国内观众的电视访问中，称俄罗斯总统普京为敌对者。如果普京战胜乌克兰，他决不会就此罢手。

马克龙上个月表明不排除未来在乌克兰部署地面部队，法国反对派领袖批评马克龙发表好战言论。许多欧洲领导人与马克龙这番话划清界限，但另一些领导人尤其是东欧领导人，对他的讲话表示支持。

马克龙在星期四的访问中说：“如果俄罗斯赢了这场战争，欧洲的信誉将荡然无存。”

他还说：“如果战争在欧洲蔓延，这必须归咎于俄罗斯。但如果我们软弱应对，如果我们决定不做出回应，那等于未战先败。我不希望这样。”

马克龙说：“我们的安全受到了威胁。”他说，欧洲不划定红线将向克里姆林宫发出一个软弱的信号，将鼓励莫斯科继续侵略乌克兰。

马克龙拒绝具体说明向乌克兰部署地面部队的可能情况，他说：“我希望俄罗斯停止这场战争，从据点撤走，实现和平。我不会向拒绝做出任何让步的人亮牌。决定在于普京总统。我有理由不解释太多。”

马克龙指克里姆林宫政权是“敌对者”，但他拒绝称俄罗斯为敌人。

他强调法国永远不会对俄罗斯发起进攻，称巴黎和莫斯科不处于战争状态，尽管俄罗斯对法国境内外的利益采取侵略性行为。

谈到乌克兰时，马克龙说，乌克兰目前的处境“困难”，需要盟友提供更强有力的支持。他说：“和平并不意味着乌克兰投降，要和平并不代表战败。要和平并不代表我们抛弃乌克兰。”