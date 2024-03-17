俄称乌对俄炼油厂发动无人机致火灾 一人死于心脏病

俄罗斯选举投票即将结束之际，乌克兰据称向俄南一座炼油厂发射数架无人机，引发火灾并导致一人死于心脏病。

路透社报道，俄罗斯地方官员星期天（3月17日）说，乌克兰当天向俄罗斯克拉斯诺达尔地区（Krasnodar）斯拉维扬斯克（Slavyansk）的炼油厂发射无人机，俄方已将无人机摧毁，但其中一个装置坠落导致短暂火灾。

目前火已扑灭，没有造成人员伤亡，但初步信息显示，有一人死于心脏病。

斯拉维扬斯克行政区负责人西尼亚戈夫斯基（Roman Siniagovshkyi）在Telegram上说，炼油厂工人已经疏散，附近居民区没有受到此次事件的威胁。

另据莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）同天称，两架无人机在莫斯科附近被摧毁，无人员伤亡报告。

根据早些时候的报道，乌克兰星期六（16日）发动无人机袭击，导致俄罗斯一座炼油厂起火，大火狂烧数小时后才得到控制。

自俄总统选举投票开始 俄方遭到大量网络攻击

俄罗斯即将于星期天结束选举投票，总统普京寻求获得第三个任期。星期五（15日）投票开始以来，俄方指责乌克兰通过无人机和导弹袭击来破坏选举。

此外，新华社引述俄罗斯中央选举委员会主席帕姆菲洛娃星期六称，自俄总统选举投票开始以来，俄方相关系统和平台遭到了大量网络攻击。

帕姆菲洛娃说，自星期五以来，俄罗斯已拦截约16万次针对远程电子投票系统和相关平台的“分布式拒绝服务”（DDoS）攻击。俄方还检测到1万8000次针对俄中央选举委员会网站的网络攻击，其中高危险攻击141次，中危险攻击2712次，低危险攻击超过1万5000次。