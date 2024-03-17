尼日尔终止与美国军事协议

非洲国家尼日尔的军政府宣布，尼日尔已经终止允许美国军事和文职人员在该国领土上驻扎的军事协议。

综合外电报道，美国负责非洲事务的助理国务卿莫利·菲（Molly Phee）本周率美国官员访问了尼日尔。尼日尔军政府发言人阿卜德拉曼（Amadou Abdramane）星期六（3月16日）在尼日尔电视台上说，美国代表团没有遵守外交礼仪，尼方未被告知美代表团的人员组成、抵达日期或相关议程。

他说，尼美双方讨论的课题包括尼日尔当前的军事过渡、两国军事合作，以及尼日尔在打击基地组织和伊斯兰国有关武装分子时对合作伙伴的选择。

2023年7月，尼日尔爆发军事政变，尼日尔军方在国家电视台宣布解除总统巴祖姆的职位。之后，军政府命令法国和其他欧洲国家的驻军从尼国撤出。

阿卜德拉曼说：“尼日尔对美国代表团意图剥夺主权国家尼日尔人民选择合作伙伴，以及能够真正帮助他们打击恐怖主义的合作伙伴类型的权利表示遗憾。

“此外，尼日尔政府强烈谴责美国代表团团长对尼政府和人民采取居高临下的态度，还威胁要进行报复。”

尼日尔尚未宣布美军应撤离 但称其在尼国的地位和存在非法

阿卜德拉曼并未宣布美军应该撤离，但声称美军在尼国的地位和存在是非法的，违反了宪法和民主规则。他表明，美军是美国在2012年单方面强加给尼日尔的。

他也说，尼日尔并不知道美国驻军和文职人员的数量或部署的装备数量；根据协议，美军没有任务回应任何帮助尼日尔打击武装分子的请求。

“鉴于上述情况，尼日尔政府立即撤销关于尼日尔共和国境内，美国军事人员和美国国防部文职人员地位的协议。”

美国国防部没有立即置评。

报道称，截至2023年，尼日尔驻有约1100名美军。美军在该国两个基地开展行动，其中包括耗资超过1亿美元（约1亿3400万新元）的201空军基地。自2018年以来，201空军基地一直被用于打击萨赫勒地区伊斯兰国武装分子和基地组织。

除此之外，美国还投入数年时间和数亿美元训练尼国军队。其中一些部队参与了去年的政变行动。

华盛顿去年10月正式认定7月的军事政变为政变行动，美国法律随后限制向尼日尔提供军事支持和援助。但助理国务卿莫利·菲12月说，如果尼日尔满足某些条件，美国愿意恢复援助和安全关系。