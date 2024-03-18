普京获压倒性胜利 再任六年总统

俄罗斯总统普京在俄联邦第八届总统选举，以破纪录的压倒性优势再赢得多六年任期。

普京星期天（3月17日）晚在胜选后首次打破沉默，称反对派领袖纳瓦尔尼的去世为一起“不幸事件”。美国说，俄罗斯的选举既不自由也不公平。

综合路透社和法新社报道，俄罗斯总统选举投票在15日至17日举行，根据俄罗斯民意基金会（FOM）的出口民调，普京赢得87.8%的选票，这是俄罗斯后苏联历史上的最高得票率。俄罗斯民意研究中心（VCIOM）说，普京获得87%的支持票。官方初步公布的统计显示，民调预测是准确的。

根据俄罗斯中央选举委员会17日晚发布的数据，已完成计算的50%选票显示，普京得票率为87.3%，远远超过普京在2018年总统选举创下的77%的纪录。

共产党候选人哈里托诺夫（Nikolai Kharitonov）以略低于4%的得票率排第二，新人民党的达万科夫（Vladislav Davankov）排第三，极端民族主义政党的斯卢茨基（Leonid Slutsky）排第四。

根据俄罗斯总统选举法，获半数以上选票者当选。

普京在电视记者会上感谢选民的信任和支持，他将在新的任期继续推动国家发展。

普京也在记者会上谈到上个月在监狱中突然死亡的纳瓦尔尼。他说，在纳瓦尔尼去世前，他已同意让纳瓦尔尼通过囚犯交换计划释放，主要条件是纳瓦尔尼不再返回俄罗斯。

这是普京这么多年来首次公开提到纳瓦尔尼的名字，普京说：“纳瓦尔尼先生的去世是一起不幸事件。”

美国白宫国家安全委员会发言人说：“考虑到普京监禁政治对手并阻止其他人与他竞争的做法，这次选举显然是不自由也不公平的。”

乌克兰总统泽连斯基说：“世界上的每一个人都清楚，这个人权欲熏心，一心只想要永远独揽大权。”他还说：“这种虚假选举没有合法性。这个人应该在海牙受审。我们一定要让他接受审判。”