俄选委：普京创纪录支持率彰显国民团结

俄罗斯总统普京在刚刚结束的选举中以创纪录的成绩获得连任，选举委员会称，这一结果显示了全国人民对普京团结一致的支持。

法新社报道，俄罗斯星期天（3月17日）结束了为期三天的大选投票，官方结果显示，71岁的普京以压倒性优势赢得了近7600万张选票。

目前超过99%的选票已经统计完毕。俄罗斯中央选举委员会主席帕姆菲洛娃星期一（18日）说，这是一个创纪录的数字，选民投票率也创下了纪录，达到了前所未有的77.44%，这是在苏联后的俄罗斯历史上从发生过的。

“我们向自己证明了我们是一个独立的国家……面对西方，我们展现出了自己的团结，我们为此感到自豪。”

普京无疑将再度执政六年，他在星期天深夜的电视记者会上态度坚决地说，俄罗斯不会停止追求自己的目标，也不会被任何人吓倒。

与此同时，法国、德国和欧盟对俄罗斯大选发出质疑和抨击。法国外交部星期一说，普京通过镇压延长了自己的统治，“自由、多元和民主选举的条件再次落空”。

德国外长贝尔伯克则表明，俄罗斯的选举不是真正的选举，而是一次没有选择的选举。她还说，欧盟将为针对俄罗斯的新制裁铺平道路。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利说，俄罗斯选举不自由、不公正，“这次选举是在镇压和恐吓的基础上进行的”。