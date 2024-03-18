韩防长：朝已向俄运送7000多个集装箱的武器

韩国国防部长申源湜说，俄朝友好关系正在进一步升华，朝鲜已向俄罗斯运送共计7000多个集装箱的武器。

综合韩联社和法新社报道，申源湜星期一（3月18日）在媒体吹风会上说，朝鲜目前已向俄罗斯运送约7000个集装箱的武器，比之前预计的增加了300个；由于部分海运路线现已暂停，一些集装箱通过铁路运往俄罗斯。

申源湜曾在2月底举行的记者会上说，去年7月至8月以后，朝鲜运往俄罗斯的集装箱约为6700个。

俄罗斯因对乌克兰发动战争而受到国际制裁，朝鲜也因试验核武器而遭到制裁。去年9月，俄朝领导人在俄罗斯远东地区会晤，美国随后称，朝鲜已开始向俄罗斯提供武器。

去年10月，美国称平壤为莫斯科提供的武器运输正在进行中，估计当时已运送了1000多个集装箱的军事装备和弹药。去年11月，韩国指责平壤向莫斯科运送了100多万发炮弹，作为回报，平壤可能从莫斯科获得了发射军事侦察卫星的技术建议。

朝鲜领导人金正恩9月访俄时说，与俄罗斯的双边关系是朝鲜的头等大事。普京还接受了朝方的邀请，克宫说，普京愿意尽快访朝。

今年2月，俄罗斯驻朝大使称，双方正在筹备普京访朝时要签署的联合文件，但还没有讨论访问时间表。

普京在今年的总统选举中获得压倒性胜利，即将连任总统，再执政六年。金正恩星期一向普京发去贺电，祝贺他胜选。金正恩说：“我将坚定地与你携手，开创朝俄友谊的新纪元。”