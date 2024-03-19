韩国称朝鲜火箭发射训练或为向俄罗斯展示性能

朝鲜领导人金正恩星期一（3月18日）在演习中指导测试可发射核武器的超大型火箭发射系统，韩国称这可能是平壤向俄罗斯推销其最新款导弹的一种方式。

彭博社报道，朝中社星期二（19日）报道称，测试旨在证明“武器系统的威力和真正的战争能力”。它还发布了金正恩观看六枚导弹升空并拿着香烟庆祝的照片。

据朝中社报道，600毫米火箭弹从六个发射器集中发射。武器专家说，这些射弹很可能是“KN-25”短程弹道导弹，与金正恩送给俄罗斯的导弹属同一系列。

韩国国防部长申源湜说，目前尚不清楚此次演习是为了加强平壤的前线部队，还是为了向克里姆林宫展示如何使用这些导弹攻击乌克兰。

申源湜告诉记者：“这很有可能是出口到俄罗斯之前的最终性能测试。”

美国、韩国和其他国家指责朝鲜向俄罗斯输送最新的核弹道导弹。武器专家说，美国提供的图像显示，朝鲜为俄罗斯提供的导弹可能是最新型的“火星-11”（Hwasong-11）导弹，能可靠、高精度地击中目标，而且易于隐藏、能迅速部署且不易被击落。

据NK News报道，哈尔科夫检察官今年3月说，自入侵乌克兰以来，俄军已向乌克兰发射约50次导弹，并提供了据称包括“火星-11”系列导弹的文件。