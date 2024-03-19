奥斯汀誓言美国不会让乌克兰在战争中落败

美国国防部长奥斯汀星期二（3月19日）承诺，美国不会让乌克兰在与俄罗斯的战争中落败。

法新社报道，奥斯汀在德国的乌克兰国际支持者会议开幕式上说：“美国不会让乌克兰落败，我们决心继续向乌克兰提供抵抗俄罗斯侵略所需的资源。”

华盛顿上周宣布向乌克兰提供3亿美元的援助，但这只能维持几周。奥斯汀说，这只是因为这一紧急计划所使用的资金来自从最近的其他采购中节省下的钱。

乌克兰总统泽连斯基在前一天的一份声明中说，美国国会尽快完成所有必要程序并就向基辅提供援助的问题做出最终决定，对乌克兰来说至关重要。

但乌克兰外交部长库莱巴星期二告诉外国媒体，他们对美国国会还没有通过600亿美元的援乌计划感到震惊。他说：“3月底了，有关美国在欧洲的切身利益和战略利益问题的审议还在继续。”

前去参加会议的美国高级军官布朗说：“乌克兰和俄罗斯之间有来有回，双方都取得了渐进的收益。但即使俄罗斯人占领了领土，他们也付出了相当大的伤亡代价，比如人员伤亡，还有无数被摧毁的设备。”

奥斯汀在星期二的讲话中说，“俄罗斯为普京总统的帝国梦想付出了惊人的代价，花费了高达2110亿美元来装备、部署、维护和维持对乌克兰的帝国侵略。”

奥斯汀说，自2022年俄罗斯全面入侵乌克兰以来，“至少有31万5000名俄罗斯士兵伤亡，乌克兰还“击沉、摧毁或损坏了约20艘俄罗斯中大型海军舰艇”。