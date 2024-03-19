俄罗斯筹办“友谊运动会”弥补奥运会 国际奥委会谴责

国际奥委会星期二（3月19日）说，俄罗斯计划举办“友谊运动会”是违反奥林匹克宪章的政治行为，各国不应参加。

路透社报道，俄罗斯去年说，计划于9月举办第一届夏季友谊运动会，冬季友谊运动会计划于2026年在索契举行。

国际奥委会在一份声明中说：“国际奥委会指出，俄罗斯政府打算在俄罗斯举办纯粹出于政治动机的体育赛事，这违反了《奥林匹克宪章》的基本原则和联合国大会的决议。”

声明称：“俄罗斯政府创建并资助了‘国际友谊协会’（IFA），以举办夏季和冬季‘友谊运动会’。”

在俄罗斯入侵乌克兰之后，俄罗斯和白罗斯的运动员被排除在大多数国际比赛之外。国际奥委会目前允许俄罗斯和白罗斯的运动员参加今年夏天的巴黎奥运会，但他们将以中立运动员的身份参赛，没有旗帜、国歌和徽章。

国际奥委会说：“为此，俄罗斯政府派遣政府代表团和大使以及其他部门与世界各国政府接触，发起了非常密集的外交攻势。”

“为了让其纯粹的政治动机更加明显，他们故意绕开各国的体育组织。这是俄罗斯将体育政治化的愤世嫉俗的尝试。”

国际奥委会说：“国际奥委会强烈敦促奥林匹克运动的所有利益相关者和各国政府拒绝参与和支持任何旨在将国际体育完全政治化的举措。”