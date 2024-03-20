美媒：曾与特朗普共事官员有义务向选民发出警告

美国共和党人对于前总统特朗普是否适合担任公职的看法，并不像外界所想象的那么一致。

《华盛顿邮报》星期二（3月19日）发表詹妮弗·鲁宾（Jennifer Rubin）的一篇专栏文章，这篇文章说，四次被弹劾且官司缠身的特朗普已经锁定共和党总统候选人提名。美国国会两院几乎所有的共和党人都力挺特朗普，但是，曾与特朗普共事的一些前内阁成员和资深顾问绝大多数都拒绝支持特朗普。

从前副总统彭斯、前国防部长埃斯珀、前司法部长巴尔到前白宫幕僚长凯利，这几名共和党人在谈到特朗普时都提及特朗普的明显“缺陷”，越了解他就越看得清。

特朗普这些前顾问回顾了特朗普的暴走失控，他们还说，特朗普心智有问题、品格卑劣。

凯利称特朗普提到希特勒时，常说希特勒“做了一些好事”，他认为这是特朗普崇拜独裁者的证据之一，因为特朗普羡慕独裁者掌握权力。

埃斯珀说，特朗普“要在华盛顿特区的街道部署现役军人，还建议我们在街上向美国民众开枪。这是他常有的表态。”

埃斯珀坦言，特朗普“不适合担任公职，因为他把自己放在第一位，我认为任何竞选公职的人应该把国家放在第一位”。

另一些前顾问则质疑特朗普的精神状态，巴尔就毫不客气地说，特朗普是“彻头彻尾的自恋狂，经常鲁莽行事，而且非常小气，永远把自己的利益置于国家之上”。

前白宫国家安全顾问博尔顿接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说：“问题不在于他的性格。问题在于他不了解这份工作，尤其是国家安全问题。”

博尔顿直言：“如果特朗普（再）当选，克里姆林宫将大肆庆祝，毫无疑问。因为普京认为他笨，容易对付。”

英国《卫报》报道，凯利担任白宫幕僚长时秘密购买了一本书，27名心理健康专家在这本书中对特朗普的评估是，他有严重人格障碍，不适合担任总统。凯利在应对特朗普的非理性行为时经常参考书中的指引。

凯利在谈到特朗普时说：“这个人不知道美国代表什么、也完全不了解美国。这个人曾傲慢地建议，一位在和平与战争时期为国家服务了40年的无私战士应该死于叛国罪，他甚至期望有人会照他的意思去做。这个人崇拜的是独裁者和残暴的独裁者。”

鲁宾在专栏文章中说，拜登是唯一能够阻止特朗普重新掌权的总统候选人，遗憾的是上述共和党人并未表态支持拜登。她说，这些共和党人“有义务向选民发出警告”，敦促他们为了国家，必须阻止他们的前老板重掌大权，因为这一回，白宫中将不会有他们在特朗普第一个任期内所设置的护栏。