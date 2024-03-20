俄罗斯白罗斯运动员被禁止参加巴黎奥运会开幕式

国际奥委会星期二（3月19日）宣布，禁止俄罗斯和白罗斯运动员参加巴黎奥运会开幕式的游行活动。俄罗斯对此猛烈抨击，称其违反了奥运会的理念，指责这是“新纳粹主义”。

综合美联社和路透社报道，在7月26日的巴黎奥运会开幕式上，数千名运动员将乘船沿着塞纳河前往埃菲尔铁塔，而不是像往常一样在体育场内出场。

国际奥委会说，获准以中立身份参加奥运会的俄罗斯和白罗斯运动员将只有“体验赛事”的机会，例如在河边观看。

由于俄乌战争，俄罗斯和白罗斯被禁止参加奥运会团体项目，但国际奥委会允许这些国家的个人运动员以“中立运动员”身份参赛。

中立运动员不得公开支持俄罗斯入侵乌克兰，也不得隶属于军事或国家安全机构。国际奥委会说，大约36名持俄罗斯护照，以及22名持白罗斯护照的中立运动员有资格参加巴黎奥运会。

克里姆林宫发言人佩斯科夫星期三（20日）对此回应说：“这是对奥林匹克主义理念的破坏，也对奥林匹克运动员利益的侵犯。

“当然，这绝对违背了奥林匹克运动的意识形态，这并没有给国际奥委会带来良好的形象。”

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃更猛烈地抨击称：“这些决定表明，国际奥委会已经偏离其既定原则，并陷入种族主义和新纳粹主义。”

扎哈罗娃还说，只能以中立运动员身份参赛迫使俄罗斯运动员“放弃与祖国、公民身份、历史、文化和人民的任何联系”。

她说：“国际奥委会的决定是错误、不公正且不可接受的。我们对国际奥委会对俄罗斯运动员施加的前所未有的歧视性条件感到愤怒。”

国际奥委会说，将“稍后”决定是否允许这些运动员参加8月11日的闭幕式。