联合国报告指控俄罗斯在占领区实施暴力和酷刑

联合国驻乌克兰人权监察团星期三（3月20日）发布第一份关于自2022年俄罗斯全面入侵乌克兰以来占领领土局势的综合报告。

路透社报道，由于联合国无法进入俄罗斯占领地区，该报告基于对目击者和受害者的2319次远程和面对面采访编撰而成。

报告总结道：“许多生活在占领下的人遭受了恐吓和镇压，不断面临暴力、拘留和惩罚的威胁。”

报告补充说，在这些案件中，没有人被追究责任。

莫斯科一再否认有关其军队在入侵期间犯下暴行的指控。

以下是该报告的一些发现：

杀戮

报告称，调查人员已核实俄军在入室搜查等过程中当场处决了26名平民，其中包括两名儿童，另有30名平民在拘留期间被杀害，大多数处决执行于2022年3月至5月期间。

酷刑和性暴力

报告称，拘留场所的酷刑现象普遍存在。

“人权高专办收到了有关171名被拘留平民待遇的可信且可靠的报告，发现其中90%的人遭受过酷刑或虐待。

“俄罗斯武装部队、执法部门和监狱当局使用了多种暴力手段：毒打、脚踢、切割、在指甲下放尖锐物体、水刑、模拟处决和电击。”

报告称，包括一名儿童在内的48名平民被拘留者遭受与冲突有关的性暴力，包括强奸和切割生殖器。人权高专办还记录了俄罗斯武装部队对16名平民实施性暴力的案件，几乎所有人都是妇女。

任意拘留

报告称，俄罗斯武装部队在占领期间大范围任意拘留和强迫失踪，最初针对那些被认为与乌克兰军队或安全部门有联系的人，但逐渐扩大到更多反对占领的平民。

截至2023年12月，人权高专办总共记录了687起被占地区任意拘留案件：587名男性、92名女性、七名男孩和一名女孩。

俄罗斯护照

报告发现，俄罗斯向当地居民施压，要求他们领取俄罗斯护照。如果没有持有俄罗斯护照，他们获得社会福利和医疗保健的机会就会受到限制。

强迫合作

报告发现，俄罗斯利用恐吓和暴力手段迫使执法、教育等领域的公务员在俄罗斯体制下工作，记者被要求不得撰写“亲乌克兰”的文章。

不过，该报告也批评乌克兰惩罚与占领军合作的人们的法律的措辞“含糊且不准确”。

报告称：“乌克兰关于合作的法律还存在将占领国可以合法强迫个人实施的行为定为刑事犯罪的风险……这些行为可能对被占领土人民的正常生活至关重要或有益。”