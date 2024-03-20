欧盟拟每年将部分俄罗斯冻结资产利润转移至乌克兰

欧盟委员会星期三（3月20日）提议，每年将俄罗斯央行在欧洲被冻结的资产所产生的利润转移给乌克兰，总额达25亿至30亿欧元（约36亿至44亿新元）。

路透社报道，90%的利润将通过欧洲和平基金为乌克兰购买武器，其余的用于恢复和重建。基辅每年可获得的确切金额将取决于全球利率。

除了这些利润，乌克兰每年还将收到比利时政府对这些利润征收的25%的税。到2024年，预计金额将达到17亿欧元，在这当中，15亿欧元将在今年支付。

如此计算，今年俄罗斯在欧盟冻结的资产对乌克兰的财政贡献总额将达到40亿至45亿欧元。

一旦欧盟委员会的提案获得欧盟各国政府的批准，利润将每年分两次拨给乌克兰，第一笔款项将于7月发放。

俄罗斯资产由欧盟中央证券托管机构持有，该机构将保留3%的运营费用，并暂时保留10%的利润，作为防止俄罗斯采取法律行动的保障。

委员会说，如果需要，暂时保留的金额可能会增加。战后，除非用于支付莫斯科的法律索赔，否则所有资金都将转交给乌克兰。

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯说，俄罗斯要对自己造成的巨大损失负责。

目前，欧盟提案并未设想没收俄罗斯全部资产，而只是使用其产生的利润。

乌克兰总理什米哈尔星期三在布鲁塞尔的新闻发布会上说：“我们坚持要求全面没收或以其他方式使用所有冻结资产。欧洲和世界需要一个有效的先例，让侵略者为其在乌克兰造成的破坏付出沉重代价。”

克里姆林宫发言人佩斯科夫星期三回应说：“欧洲人很清楚这些决定可能对他们的经济、他们的形象以及他们作为可靠担保者的声誉造成的损害。他们将在未来几十年内成为起诉目标。”

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃说，莫斯科一定会对这种“直接盗匪和盗窃”的行为做出反应。