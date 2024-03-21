胡塞武装向中俄保证 不袭击两国船只

知情人士说，也门胡塞武装组织向中国和俄罗斯保证，他们的船只不会成为目标，可以穿越红海和亚丁湾而不会受到攻击。

彭博社引述消息人士说，中国和俄罗斯驻阿曼外交官与胡塞武装高级政治人物穆罕默德·阿卜杜勒·萨拉姆（Mohammed Abdel Salam）进行会谈后达成了谅解。

知情人士称，作为交换，两国可能在联合国安全理事会等机构向胡塞武装提供政治支持。目前还不完全清楚这种支持将如何体现，但可能包括阻止更多针对该组织的决议。

中国和俄罗斯政府及胡塞武装的发言人没有回复彭博社的置评请求。

尽管胡塞武装此前说过不会袭击中俄目标，但此次会谈突显出自11月中旬以来，世界大国越来越担心胡塞武装在红海南部及周边地区发动的导弹和无人机袭击。

胡塞武装声称，他们的目标是与以色列、美国和英国有联系的船只。然而，他们似乎错误地识别了一些船只，中俄因此寻求更有力的保证。

3月6日，胡塞武装以导弹袭击散货船真正信心号（True Confidence），造成两名海员死亡，这是自胡塞武装在这条繁忙的航道对商船发动袭击以来，首次有船员死亡。胡塞武装称这艘船属于美国公司。据一名知情人士透露，该公司曾由总部位于洛杉矶的橡树资本（Oaktree Capital）所有，但最近一家新的非美国公司接手了该公司。报道说，悬挂巴巴多斯国旗的真正信心号为希腊公司所有。