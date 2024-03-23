一文梳理俄罗斯过去25年恐袭事件

俄罗斯首都莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市一音乐厅星期五晚（3月22日）发生枪击事件，至少造成60多人死、140多人受伤。

极端组织“伊斯兰国”宣称对枪击案负责，莫斯科将案件定性为“恐怖袭击”。

《联合早报》梳理了过去25年在俄罗斯境内发生的数起严重袭击事件。

1999年俄罗斯公寓楼爆炸案

1999年9月13日凌晨，莫斯科东南部一座八层公寓楼发生爆炸，造成118人死亡。

两周内，莫斯科、布伊纳克斯克和伏尔加顿斯克接连发生五起针对公寓楼的爆炸袭击，共造成293人死亡。

俄罗斯政府指控这些袭击是来自以穆斯林为主的车臣“恐怖分子”所为，车臣则反指俄罗斯秘密组织策划了这次袭击。

2002年莫斯科歌剧院胁持事件

2002年10月23日，一群由21名男性和19名女性组成的车臣叛军在莫斯科杜布罗夫卡剧院上演音乐剧时袭击剧院，并劫持了800多名人质。

车臣的诉求是俄罗斯军队完全撤出车臣共和国，车臣与俄罗斯安全部队对峙了两天三夜。

俄罗斯安全部队10月27日决定用芬太尼麻醉表演厅内所有人后强攻进入，最终击毙约41名恐怖分子。虽然多数人质获救，但129名死亡的人质中，大多数因吸入芬太尼而产生的不良反应死亡。

2003年莫斯科摇滚音乐会遇袭

2003年7月5日，在莫斯科北郊举行的大型摇滚音乐会上，两名被俄罗斯认定是车臣分裂分子的女性在音乐会上引爆身上的炸弹，造成15人死亡，约50人受伤。

2004年俄罗斯客机恐袭

2004年8月24日，两架俄罗斯客机当晚几乎同时被自杀式炸弹袭击者炸毁，其中一架图-134客机在莫斯科以南的图拉州坠毁，另一架图-154客机在俄南部的罗斯托夫州附近坠毁，两架客机共90人遇难。

2004年别斯兰人质事件

2004年9月1日，车臣分离主义武装分子占领了北奥塞梯-阿兰共和国别斯兰市第一中学的大楼，并劫持学生、教师和家长作为人质，事件持续约56个小时后才宣告结束。

事件中有1200多人被劫为人质，最终造成335名人质死亡，其中包括186名未成年人；958人受伤，其中包括639名未成年人，123人落下残疾，26名儿童父母双亡；31名恐怖分子被击毙，一名被活捉。

2010年莫斯科地铁自杀式袭击

2010年3月29日，有两名女性自杀式炸弹袭击者在莫斯科地铁引爆身上的炸弹，40人在此次袭击中丧生。

其中一起袭击的目标是俄罗斯联邦安全局（FSB）情报机构总部旁的卢比扬卡车站。

两名袭击者均来自北高加索达吉斯坦地区，车臣叛军领导人乌马罗夫领导的高加索酋长国组织宣称对袭击案负责。

2011年莫斯科机场遇袭

2011年1月24日，莫斯科多莫杰多沃国际机场入境大厅发生自杀式炸弹袭击，造成37人死亡。

高加索酋长国组织宣称对袭击负责。

2017年圣彼得堡地铁爆炸案

2017年4月3日，在圣彼得堡市的一条地铁隧道中，一辆火车车厢发生爆炸，造成16人死亡，包括一名嫌疑人。

事后调查显示，引爆爆炸装置的犯罪嫌疑人为男性，生于1995年，名叫阿克巴尔荣·贾利洛夫。他可能是拥有俄罗斯国籍的吉尔吉斯斯坦人。