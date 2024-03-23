俄罗斯议员：两名涉莫斯科音乐厅恐袭案嫌犯被捕

俄罗斯国家杜马（国会）议员欣斯坦（Alexander Khinshtein）透露，两名涉嫌参与“克罗库斯城”音乐厅恐袭事件的嫌疑人已被逮捕。

据路透社报道，欣斯坦星期六（3月23日）在Telegram引述初步消息说，俄罗斯警方星期五（22日）晚上在莫斯科西南约340公里的布良斯克地区发现了袭击者。他们开着一辆雷诺汽车，没有遵守警方的停车命令。

欣斯坦说，“在追捕过程中，有人开枪，汽车翻了。一名恐怖分子被当场抓获，其余的人逃进了森林”。经过搜查后，警方在凌晨3时50分左右捕获第二名嫌犯，其余嫌犯仍在搜索中。

他还说，在袭击者的车里发现了一把手枪、一个突击步枪弹匣和一本塔吉克斯坦护照。

不过，塔吉克斯坦外交部发布声明称，有关塔吉克斯坦公民参与恐袭的消息是假新闻，塔国政府未从俄罗斯政府收到证实信息。

这场恐怖袭击案于星期五发生，至少五名身穿迷彩服的武装分子用自动武器在“克罗库斯城”音乐厅内，近距离向民众开火。

初步估计，袭击事件共造成至少60人死亡，包括儿童，另有100多人受伤。极端组织“伊斯兰国”宣称对此案负责。

伊斯兰国通过宣传机构“阿玛克通讯社”（Amaq）在Telegram发表声明，称伊斯兰国战斗人员在莫斯科郊区发动了袭击，“造成数百人死伤和巨大破坏后，已安全返回基地”。声明没有提供更多细节。