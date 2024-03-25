美日拟加强军事合作 或重组驻日美军司令部

发布 /
发布 / 2024年3月25日 2:16 PM
2021年3月16日，美国防长奥斯汀和日本防长岸信夫在东京出席美日防长双边会议前的仪仗队检阅，美日两国国旗迎风飘扬。 （路透社）
2021年3月16日，美国防长奥斯汀和日本防长岸信夫在东京出席美日防长双边会议前的仪仗队检阅，美日两国国旗迎风飘扬。 （路透社）

字体大小:

据日媒和英媒报道，鉴于对中国的共同担忧，日本首相岸田文雄将在4月访美期间，与美国总统拜登公布一项重组驻日美军司令部的计划。

日本共同社星期天（3月24日）报道称，多名日美外交消息人士透露，美国政府基本决定加强驻日美军司令部的功能，力争与2024年末启动的日本“统合作战司令部”顺畅合作。

“统合作战司令部”是统一指挥陆海空自卫队的常设组织。预计在4月10日于华盛顿举行的日美首脑会谈上，岸田与拜登将商定修改指挥统制，并写入共同文件。

报道说，出于对中国及持续开发核与导弹的朝鲜的共同担忧，美日两国认为，有必要提升日本自卫队和美军的相互操作性。随着日本拥有反击能力（对敌基地攻击能力），美日也争取提升联合应对能力。

英国《金融时报》同天也报道了这一消息。报道称，美日希望加强安全关系，以应对来自中国日益增长的威胁。这需要两国军队进行更加无缝的合作和计划，尤其是在台湾冲突等危机中。

日本正在增加国防开支，争取到2027年达到北约规定的占国内生产总值（GDP）2%的标准，并警告说中国对其安全构成了“最大的战略挑战”。

另据法新社引述相关报道称，日本内阁秘书长、前外长林芳正告诉记者，日美一直在讨论如何加强在指挥和控制方面的合作，从而提高相互操作性和战备状态。

美国在日驻军数量为5万4000人。林芳正补充说：“据我所知，关于美方的结构，包括加强驻日美军的职能，目前尚未有任何决定。”

此外，日本《读卖新闻》星期一（25日）引述美日消息人士报道称，潜在的调整可能会在日本设立一个永久性的美日联合小组，以确保更密切的军事协调。报道还解释称，现阶段日本必须与总部设在夏威夷的美国印太司令部接触后，才能作出各种决定。

《金融时报》则形容，美日两国的军事合作调整计划是“自1960年签署共同防御条约以来，对（美日）安全联盟的最大幅度升级”。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容