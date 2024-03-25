美日拟加强军事合作 或重组驻日美军司令部

据日媒和英媒报道，鉴于对中国的共同担忧，日本首相岸田文雄将在4月访美期间，与美国总统拜登公布一项重组驻日美军司令部的计划。

日本共同社星期天（3月24日）报道称，多名日美外交消息人士透露，美国政府基本决定加强驻日美军司令部的功能，力争与2024年末启动的日本“统合作战司令部”顺畅合作。

“统合作战司令部”是统一指挥陆海空自卫队的常设组织。预计在4月10日于华盛顿举行的日美首脑会谈上，岸田与拜登将商定修改指挥统制，并写入共同文件。

报道说，出于对中国及持续开发核与导弹的朝鲜的共同担忧，美日两国认为，有必要提升日本自卫队和美军的相互操作性。随着日本拥有反击能力（对敌基地攻击能力），美日也争取提升联合应对能力。

英国《金融时报》同天也报道了这一消息。报道称，美日希望加强安全关系，以应对来自中国日益增长的威胁。这需要两国军队进行更加无缝的合作和计划，尤其是在台湾冲突等危机中。

日本正在增加国防开支，争取到2027年达到北约规定的占国内生产总值（GDP）2%的标准，并警告说中国对其安全构成了“最大的战略挑战”。

另据法新社引述相关报道称，日本内阁秘书长、前外长林芳正告诉记者，日美一直在讨论如何加强在指挥和控制方面的合作，从而提高相互操作性和战备状态。

美国在日驻军数量为5万4000人。林芳正补充说：“据我所知，关于美方的结构，包括加强驻日美军的职能，目前尚未有任何决定。”

此外，日本《读卖新闻》星期一（25日）引述美日消息人士报道称，潜在的调整可能会在日本设立一个永久性的美日联合小组，以确保更密切的军事协调。报道还解释称，现阶段日本必须与总部设在夏威夷的美国印太司令部接触后，才能作出各种决定。

《金融时报》则形容，美日两国的军事合作调整计划是“自1960年签署共同防御条约以来，对（美日）安全联盟的最大幅度升级”。