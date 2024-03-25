俄罗斯发射超高音速导弹袭击基辅

基辅市中心星期一（3月25日）早上发生一连串爆炸，坠落的导弹碎片导致一栋非住宅楼受损，九人受伤。

综合路透社和法新社报道，乌克兰军事管理部门在Telegram上说：“在（中部）佩乔尔斯克区，一栋多层非住宅建筑遭到破坏。”

紧急服务部门说，袭击造成九人受伤。基辅市市长克里琴科说，住院的人中有一名青少年，两名孕妇出现严重应激反应。

乌克兰空军指挥官说，空军在基辅上空击落了两枚弹道导弹。导弹是从俄罗斯占领的克里米亚发射。

爆炸发生后，记者看到基辅市东部升起滚滚浓烟。

美国驻乌克兰大使布林克在社媒X上说，俄罗斯用高超音速导弹袭击了基辅。“基辅发生巨大爆炸。过去五天，俄罗斯向一个主权国家发射了数百枚导弹和无人机。乌克兰现在需要我们的援助。刻不容缓。”

乌克兰外交部长库莱巴发布了一段视频，显示袭击发生时学童跑向避难所。他说：“这提醒人们，乌克兰迫切需要加强防空，特别是能够击退俄罗斯所有攻击的爱国者系统和导弹。”

爆炸发生前不久，乌克兰空军在Telegram上警告说，一枚导弹正飞向该城市。克里琴科在Telegram上写道：“首都发生爆炸，紧急前往避难所！”

最近几天，俄罗斯大幅加强了对乌克兰的导弹袭击。