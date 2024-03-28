俄对外情报局长率团访问朝鲜

俄罗斯对外情报局代表团访问朝鲜，局长纳雷什金与朝鲜国家保卫相李昌大举行会谈。

朝中社报道，纳雷什金（Sergey Naryshkin）率俄对外情报局（SVR RF）代表团于星期一至星期三（3月25日至27日）访问平壤，并会见了朝鲜国家保卫相李昌大。朝鲜国家保卫省领导干部也与俄对外情报局代表团成员举行了工作会谈。

双方在上述会谈中互相通报有关朝鲜半岛和俄罗斯的当前国际及地区局势的见解，并广泛认真讨论了进一步加强合作，应对敌对势力变本加厉的侦探阴谋活动的工作问题。

报道说，会谈始终在“同志式的亲切和蔼气氛中”举行，并就有关问题全面达成了共识。

俄罗斯对外情报局是俄情报机构之一，专门负责俄联邦境外的情报活动，它的前身是俄罗斯国家安全委员会（克格勃）第一总局。俄总统普京也曾是对外情报局成员。

去年9月，普京和朝鲜领导人金正恩在俄罗斯远东地区举行首脑峰会。金正恩在会晤期间表明，与莫斯科的关系是平壤的“首要任务”。

在俄朝都面临国际制裁之际，两国关系正在加深，美国国务院今年2月称，朝鲜自去年9月以来已向俄罗斯运送了1万多个集装箱的弹药武器及相关物资。

另据华盛顿和专家指出，平壤正在寻求一系列军事援助作为回报，例如卫星技术和升级军事装备，以及核动力潜舰能力的技术。