频道涉招募恐袭分子 克宫促Telegram创办人提高警惕

即时通讯应用Telegram被指用于帮助招募袭击俄罗斯音乐厅的枪手，克里姆林宫要求Telegram创办人提高警惕。

俄罗斯卫星通讯社星期四（3月28日）引述消息人士报道称，根据已掌握的情报信息，在莫斯科“番红花城市大厅”音乐厅实施恐怖袭击的人员，是在一个名为“呼罗珊之声”（Sadoi Khuroson）的Telegram频道被招募的。该频道属于俄罗斯禁止的恐怖组织伊斯兰国的阿富汗分支，并在塔吉克斯坦开展活动。

Telegram总部设在迪拜，该平台在俄罗斯和世界范围内都广受欢迎。它的创办人杜洛夫（Pavel Durov）出生于俄罗斯圣彼得堡，现居迪拜，拥有阿联酋和法国双重国籍。

另据路透社报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫星期四告诉俄罗斯媒体，莫斯科目前没有计划封杀Telegram，但杜洛夫应该更加注意。“我们期待杜洛夫（对此）给予更多关注，因为从技术角度来看，这一独特而惊人的资源……正日益成为恐怖分子手中的工具——用于恐怖主义目的。”

“番红花城市大厅”音乐厅3月22日晚上发生枪击和火灾，袭击至今已造成143人死亡。所有四名袭击者均已落网并被羁押，他们都来自中亚国家塔吉克斯坦，俄法院指控他们犯下恐怖主义罪行。

塔吉克斯坦总统拉赫蒙上星期天（24日）与俄总统普京通电话时指恐怖分子没有国籍之分，他强烈谴责此次恐袭事件，并向俄罗斯人民表示深切哀悼，两国同意加强反恐合作。

俄罗斯卫星通讯社说，目前，隶属于伊斯兰国塔吉克斯坦派别的相应Telegram频道已被删除，该派别由伊斯兰国阿富汗分支“伊斯兰国呼罗珊省”控制，ISIS-K是“伊斯兰国呼罗珊省”的缩写。

ISIS-K已经存在九年，但最近几个月，它已经成为伊斯兰国最危险的一个分支，影响范围广泛，并以极其野蛮和残忍而闻名。

音乐厅恐袭案发后，ISIS-K宣称干案。俄当局则一直认为乌克兰参与其中。普京日前虽然认同恐袭事件是回教极端分子所为，但也强调要查明是谁下的命令。