俄：证据显示音乐厅恐袭者受乌民族主义者资助

俄罗斯当局说，已掌握证据显示莫斯科恐袭案实施者与乌克兰存在联系。

综合路透社和法新社报道，俄罗斯侦查委员会星期四（3月28日）发布声明说，已经发现证据表明，3月22日的“番红花城市大厅”音乐厅恐怖袭击案的枪手与“乌克兰民族主义者”有关。

侦查委员会还说，袭击者从乌克兰获得了大量现金和加密货币，俄当局已逮捕一名被控资助枪手的嫌疑人。“另一名参与资助恐怖分子的嫌疑人已经得到确认并被拘留，调查人员将要求将其还押候审。”

这次恐袭已造成143人死亡，是俄罗斯近20年来发生的最致命袭击。虽然阿富汗分支“伊斯兰国呼罗珊省”（ISIS-K或ISKP）声称干案，但莫斯科当局坚持认为此事与乌克兰有关联。

美国称3月初曾根据已掌握的情报提醒俄罗斯，莫斯科人员聚集地可能会发生恐怖袭击。俄罗斯卫星通讯社星期四引述美媒报道称，美国特工部门未向俄方提供他们所掌握的有关本次恐袭威胁的所有情报，因为担心俄方会发现他们的情报来源或工作方法。

俄联邦安全局局长博尔特尼科夫说，美国提供的有关图谋3月初在俄实施恐袭的情报是一般情报，俄特工部门对此作出了反应，但美国有关计划恐袭的情报并不总是具体的。

恐袭发生后，美国反复声明该案是伊斯兰国组织所为，乌克兰与此无关。白宫星期四再度发声说，俄罗斯指控乌克兰参与袭击是“无稽之谈”，伊斯兰国组织显然应该负全责。

美国国家安全委员会发言人柯比告诉记者，美国向俄罗斯安全部门发出了极端分子袭击的书面警告，这是事先向莫斯科提供的众多警告之一。