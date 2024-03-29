指涉纳瓦尔尼组织和报道活动 俄拘留多名记者

媒体自由组织说，拍摄了俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼生前最后一段视频的独立记者安东尼娜·法沃斯卡娅被俄当局逮捕，另两名记者前去探视后，也被暂时拘留。

英国《卫报》报道，无国界记者组织（Reporters Without Borders）星期四（3月28日）说，法沃斯卡娅（Antonina Favorskaya）是本月俄罗斯国内被拘留的六名记者之一。俄罗斯人权组织OVD-Info说，当局于星期三（27日）晚些时候逮捕了法沃斯卡娅，并指控她在纳瓦尔尼的反腐败基金会的社媒平台上发贴文，此举是参与“极端组织”。

纳瓦尔尼2月在北极地区的流放地监狱中去世，他的支持者和一些西方国家领导人认为莫斯科政权难辞其咎。纳瓦尔尼的发言人雅尔米什说，法沃斯卡娅没有在基金会的平台上发表过任何东西；她暗示俄罗斯当局是因为法沃斯卡娅在履行记者职责而针对她。

纳瓦尔尼死后，他的母亲和团队经过多日等待和交涉才得以认领遗体，他的葬礼于3月1日在莫斯科一座教堂内举行。OVD-Info说，3月17日，法沃斯卡娅在纳瓦尔尼的墓地献花后被拘留。

OVD-Info说，当局指控法沃斯卡娅不服从警方命令，她在监狱中度过了10天，但拘留期满后，当局再次对她提出指控，并命令她星期五（29日）在莫斯科巴斯曼尼地区法院出庭面控。

无国界记者组织说，另外两名记者，阿斯塔霍娃（Alexandra Astakhova）和穆萨托娃（Anastasia Musatova），在前往拘留所见到法沃斯卡娅后也被暂时拘留。

此外，俄罗斯新闻网站SOTAvision的记者阿尼契维奇（Ekaterina Anikievich），以及RusNews的记者亚罗夫（Konstantin Yarov），在报道当局搜查法沃斯卡娅时也被警方拘留。

一名记者声称 拘留期间遭殴打

亚罗夫告诉RusNews，他在拘留期间遭到殴打：“他们踢我，踩我的头，拧我的手指，我试着站起来时他们还嘲笑我，要求我展示背包，像是里面可能装着爆炸物一样。”

同样在星期三，俄罗斯当局还在莫斯科以东1300公里的乌法（Ufa），拘留了RusNews的记者科穆列娃（Olga Komleva）。无国界记者组织说，当局指控她从事极端主义活动，并与纳瓦尔尼及其组织有牵连。

纳瓦尔尼的反腐败基金会已经被俄罗斯当局定为极端主义组织，这意味着与该组织有关联的人可能面临监禁。