俄春季征兵4月1日举行 官方称不为打仗

俄乌战争已进入第三年，俄罗斯将于下星期开始征召数万名士兵，补充军队并建立军事后备力量。

法新社报道，俄军总参动员部副部长齐姆良斯基（Vladimir Tsimlyansky）星期五（3月29日）在简报会上宣布，春季征兵将从4月1日开始。莫斯科称，征兵不是为了乌克兰战争。

“应征入伍人员不会被派往俄罗斯新地区（即顿涅茨克和卢甘斯克人民共和国、赫尔松和扎波罗热）的武装部队部署点，也不会（被派遣）执行特别军事行动任务。”

俄罗斯征行动每年开展两次。去年的春季动员中，俄罗斯约有14万7000名新兵入伍，军方尚未透露今年征兵的目标人数。虽然官方说这次征兵不为与乌作战，但近期正不断传出消息，指俄罗斯即将发动新一轮对乌攻势。

俄罗斯立法者去年提高了征兵年龄上限，18岁至30岁的俄罗斯男子均有资格应征入伍，而以往的年龄上限为27岁。服役期为12个月。

俄当局称去年征兵行动招募了40多万人，国防部为军人提供了可观的薪水。据报道，应征入伍者服完兵役后，就会成为俄罗斯军事后备力量的一员，如果将来受到动员，就有可能被派往前线。

自俄罗斯2022年秋季强行征召30多万人入伍以来，关于军事动员的传言一直不绝于耳。

总统普京去年12月说没有必要再次动员，并称征兵工作取得了成功。他还说，有61万7000名俄罗斯军人部署在冲突地区。

同年，普京还颁布一项法令，要求将军队总人数从之前的115万人增加到132万人。

报道称，普京在本月举行的大选中赢得连任，而国防部称要在年底前组建两支新军队，再加上克宫将莫斯科音乐厅恐袭归咎于乌克兰，种种因素都引发对俄罗斯将再次动员的担忧。

曾担任普京演讲稿撰写人的反克里姆林宫人士加里亚莫夫（Abbas Gallyamov）上星期在Telegram说，投票给普京，就是投票给军事动员。已故反对派领袖纳瓦尔尼的团队日前也发出提醒，敦促收到军事召唤的人不要理会，也不要去征兵办公室报到。